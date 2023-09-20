Isparta’da 3 ayda 126 şüpheli yakalandı

Isparta’da gerçekleştirilen üç aylık operasyonlar sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 126 şüpheli şahıs yakalandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından 15 Haziran-18 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda; 8 bin 559 kullanımlık sentetik kannabinoid emdirilmiş kağıt uyuşturucu, 112 gram esrar, 108 gram eroin, 40 gram metamfetamin, 5 gram kokain, 379 adet uyuşturucu hap, 53 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 359 paket kaçak sigara ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Gerçekleştirilen 3 aylık operasyon sonucunda 126 şüpheli şahıs yakalandı. 8 şahıs hakkında uyuşturucu madde imal-ticaretinden, 118 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan adli işlem yapıldı, 3 şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.