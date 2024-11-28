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Isparta’da 34 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Ajans Haberleri
  • 28.11.2024 16:42
  • Giriş: 28.11.2024 16:42
  • Güncelleme: 28.11.2024 16:42
Kaynak: İHA
Isparta’da 34 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Isparta’da hırsızlık suçundan 34 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

İl Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 34 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan İ.B. isimli şahsı yakalayarak cezaevine teslim etti.

Emniyetten yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluları yakalamak için ekiplerin çalışmalarının aralıksız devam edeceği ifade edildi.

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