Isparta’da 4 bin 898 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası ihaleye açılıyor

Isparta İl Özel İdaresi, Senirkent ilçesi Büyükkabaca Belediyesi sınırlarında bulunan toplam 4 bin 898,45 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası için ihale düzenleyecek. İhale kapsamında söz konusu alana Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı verilecek.

Resmi gazetede koordinat bilgileri ile duyurulan arama sahası için ihalenin 28 Ekim 2025 tarihinde saat 10.30’da yapılacağı bildirildi.

İhale, Isparta İl Özel İdaresi Merkez Binası İl Encümeni Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

İhale kapsamında belirlenen alan için muhammen bedel 1 milyon 300 bin TL olarak açıklandı.

Katılımcıların ihaleye girebilmesi için yatırması gereken geçici teminat tutarı da 39 bin TL olacak. Ruhsat süresi ise üç yıl olarak belirlendi.

TARIM HAVZASINDA

Büyükkabaca, Senirkent Ovası ve suyu çekilerek ikiye bölünen Eğirdir Gölü havzasına yakın konumuyla, Isparta’nın önemli tarım alanlarından biri.