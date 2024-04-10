Isparta’da 4 katlı otelde korkutan yangın

Isparta’da bulunan 4 katlı otelin ikinci katında yangın çıktı. Yangın sonucu 1 kişi dumandan etkilenirken, otelde hasar meydana geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı otelin ikinci katından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucu otelde hasar meydana geldi.

Öte yandan yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.



