Isparta’da 500 balya saman yandı

Isparta’da bir köyde meydana gelen yangında bin 500 balya saman küle döndü.



Yangın, Isparta’nın merkeze bağlı Kayı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Döner isimli vatandaşa ait samanlıkta henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan, yaklaşık 500 balya samanın küle döndüğü yangında şans eseri yaralananın olmadığı öğrenildi.