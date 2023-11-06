Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Isparta’da 6 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 06.11.2023 16:36
  • Giriş: 06.11.2023 16:36
  • Güncelleme: 06.11.2023 16:36
Kaynak: İHA
Isparta’da 6 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Isparta’da hırsızlık yapttığı iddia edilen 34 şüpheliden, 6’sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından 1-31 Ekim tarihleri arasında kent merkezinde,10 işyerinden, 3 otomobilden, 6 bisiklet ve elektrikli bisiklet, 4 motosiklet ve 9 açıktan hırsızlık olmak üzere 32 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği öne sürülen 34 şüpheli yakalandı. 

4 şüpheli şahsa adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken, 6 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydınlatılan hırsızlık olaylarında, 468 bin TL değerinde çalıntı malzemeler bulunarak sahiplerine teslim edildi. 

BirGün'e Abone Ol

 

 

 