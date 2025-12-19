Isparta’da 9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Isparta’da bir ortaokulda düzenlenen yerli malı etkinliğinde yemek yiyen 9 öğrenci bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kaynak: AA
Bağlar Mahallesi'nde bir ortaokulda yerli malı etkinliğinde yemek yiyen aynı sınıftan 9 öğrenci rahatsızlandı.
Bulantı, kusma ve ishal şikayeti olan öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Öğrenciler, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.