Isparta'da 9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Isparta’da bir ortaokulda düzenlenen yerli malı etkinliğinde yemek yiyen 9 öğrenci bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edildi.

  • 19.12.2025 06:54
  • Giriş: 19.12.2025 06:54
  • Güncelleme: 19.12.2025 06:58
Kaynak: AA
Isparta’da 9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Isparta'da bir okulda yerli malı etkinliğinde yemek yedikten sonra rahatsızlanan 9 öğrenci, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bağlar Mahallesi'nde bir ortaokulda yerli malı etkinliğinde yemek yiyen aynı sınıftan 9 öğrenci rahatsızlandı.

Bulantı, kusma ve ishal şikayeti olan öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Öğrenciler, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

