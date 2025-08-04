Isparta’da asayiş ve trafik uygulamasında 2 araca para cezası

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, 217 şahıs ve 55 araç denetlendi. 2 araca idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 Ağustos 2025 tarihinde 22.00-23.00 saatleri arasında il genelinde 4 farklı noktada asayiş uygulaması yapıldı. Denetimlerde toplam 217 şahıs ve 55 araç sorgulandı. Yapılan kontroller sonucunda 2 araca çeşitli gerekçelerle idari para cezası uygulandı.



