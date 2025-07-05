Isparta’da beslediği boğanın saldırısına uğrayan adam ağır yaralandı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bir besihanede bakım yaptığı boğanın saldırısına uğrayan adam ağır yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bulunan bir besihanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boğasına bakım yapmak isteyen M.Ç., hayvanın aniden saldırması sonucu sert bir darbeyle yere düştü. Darbenin etkisiyle M.Ç.’nin vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.Ç., daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, M.Ç.’nin sağlık durumunun stabil olduğunu bildirirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntüleri ise yaşanan anları saniye saniye kaydetti.