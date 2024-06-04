Isparta’da bıçaklı kavga: 4 yaralı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde iki taraf arasında çıkan bıçaklı kavgada, kavgaya karışa 4 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla götürüldükleri hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Yalvaç Leblebiciler Mahallesi Saray Yolu Caddesindeki bir işyerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Muzaffer B. (33), babası İsmail B. (61) ile Nazım K. (18) ve Erdoğan U. (24) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı, ardından büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda Muzaffer B. ve İsmail B. (61) bıçakla, Nazım K (18) büro camına çarpması ile sağ kolundan, Erdoğan U.’ da (24) kolundan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastane kaldırıldı.

Polis ekipleri kavga ile ilgili inceleme başlattı.