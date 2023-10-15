Isparta’da çarpışan araçlar refüje çarptı: 4 yaralı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yalvaç ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalvaç’tan Senirkent istikametine gitmekte olan Adnan S. idaresindeki 27 Z 3807 plakalı hafif ticari araç, Kaşaşağı Mahallesi Mezaraltı mevkiinde kavşağa giriş yaptığı sırada Senirkent istikametinden Yalvaç istikametine seyir eden Vehbi Savaş D. (49) idaresindeki 07 AF 172 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araç ve otomobil refüje çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Vehbi Savaş D. ve otomobilde bulunan E.N.D. (17), N.D. (20) ile hafif ticari araçta bulunan H.B. (22), Yalvaç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.