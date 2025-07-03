Isparta’da çıkan çöplük yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde çöplükte çıkan yangın, ekiplerin uzun süren müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Isparta’nın Yalvaç ilçesinde, Deliktaş mevkiinde bulunan antik su kemerleri ve kent ormanı yakınındaki çöplükte çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Gece saatlerinde aynı noktada çıkan yangın da kısa sürede söndürülmüştü ancak öğleden sonra yangın yeniden alevlendi. Kısa sürede büyüyen yangına, 2 itfaiye tankeri, 1 su tankeri, 4 kepçe, 1 kamyon ve yaklaşık 30 personelden oluşan ekipler müdahale etti. Ayrıca diğer belediyelerin itfaiye tankerleri de destek sağladı. Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ise yangının ormana sıçramaması için bölgede hazır bekledi. Yangının dumanları Yalvaç merkezindeki yerleşim alanlarına kadar ulaşırken, ekiplerin başarılı çalışmaları sonucu yangın ormana sıçramadan tamamen söndürüldü.



