Isparta’da iki grup arasında çıkan kavgada silah ve bıçaklar konuştu: 2 yaralı

Isparta’da dün akşam saatlerinde iki grubun sözlü tartışmasının kavgaya dönüşmesiyle 2 kişi tabanca ve bıçakla yaraladı. Olay sonrası şüpheliler gözaltına alınırken, yaralılardan 1’inin durumumun ağır olduğu öğrenildi.

Olay dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Deregümü köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre H.Ö. ve S.Ö. isimli şüpheliler henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştıkları R.A. ve R.O’yu tabanca ve bıçakla yaraladı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında karın bölgesinden bıçak ile sağ ayağından tabanca ile vurulan R.A. ile elinde kırık oluşan R.O. ambulans ile SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, Jandarma Olay Yeri İnceleme Timleri tarafından olay yerinden yapılan incelemede 2 adet boş kovan bulundu. Olayın ardından kayıplara karışan şüpheliler H.Ö. ve S.Ö. ise aynı gece Deregümü köyünde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Isparta İl Jandarma Komutanlığı’na götürülürken hastaneye kaldırılan ve R.A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.