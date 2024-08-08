Isparta’da iki hastanede radyoterapi cihazı bozuk: Kanser hastalarının tedavileri gecikiyor

Isparta’da biri devlet diğeri özel hastanede bulunan radyoterapi cihazlarının bozuk olduğunu belirten kanser hastası yakınları, tedavilerin geciktiğini söyledi.

Isparta’da kanser hastalarının tedavisi için kullanılan radyoterapi cihazı (ışın tedavisi) Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde ve kentteki özel bir hastanede bulunuyor. Ancak iki hastanede bulunan her iki cihaz da arızalı.

Hasta yakınlarının iddialarına göre ise şehirde tek bir devlet hastanesinde bulunan cihazın arızalı olması hastaların tedavilerini geciktiriyor.

Cumhuriyet’ten Şevval Aydoğan’ın haberine göre; hasta yakınlarının iddialarına göre ise şehirde tek bir devlet hastanesinde bulunan cihazın arızalı olması hastaların tedavilerini geciktiriyor. Burada babası tedavi gören bir hasta yakını, “Isparta, Burdur ve Afyonkarahisar’da yaşayan hastaların hepsi bu hastaneye tedaviye geliyor. Bu nedenle cihaz sık sık bozuluyor ve hizmet veremiyor. Başhekim ise ‘Döner sermayede tamir için para yok’ bahanesi ile cihazın tamir protokolünü imzalamıyor. Yetkililer ise tedavi için başka illere gitmemizi öneriyor” dedi.

Başhekimin geçen haftalarda ‘Bir sefere mahsus tamir ettirelim’ diyerek cihazı tamir ettirdiğini fakat yeniden bozulduğunu ifade eden hasta yakını kanser hastası babasının tedavisinin bu nedenle aksadığını belirtti.

Hasta yakını, “Cihaz bir an önce yapılmalı ya da yenisi alınmalı. Bu hastaların çoğu yaşlı, yürümekte ve merdiven çıkmakta zorlanıyor. Hastalara başka illere gidin diyorlar fakat tanıdıkları, kalacak yerleri, maddi olanakları olmayabilir. Bu tür hastalıklarda zamanla yarışılmalı” diye konuştu.

BAŞHEKİM İDDİALARI REDDETTİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Taylan Oksay, iddiaları şöyle yanıtladı:

“Cihazlarımız 13 yıllık eski cihazlar. Yaklaşık günde 50 hasta alarak cihazları çalıştırıyorduk. Cihazların arıza yaptığı doğru fakat bizlerin tamir edilmesine izin vermediğimize yönelik iddialar doğru değil. Son olarak firma cihazın parçalarını değiştirdi çalışılır duruma getirdik. Fakat cihazın başka bir yerinden arıza çıktı. Onun için de parça siparişi verildi, yurtdışından geldiği için gümrükte TSİ belgelerindeki eksiklik nedeniyle bekliyor. Cihazların yenilenmesi için bütçe çalışmalarıyla ilgili elimizden geleni de yaptık. Şu anda da gerekirse çevre illerde olan arkadaşlarımızla iletişim kurarak gidebilecek olan hastalarımızı başka illere yönlendiriyoruz” dedi.

Oksay, “Döner sermayede tamir için para yok” denilerek cihazın tamir protokolünü imzalamadığına ilişkin iddiaları da reddetti.