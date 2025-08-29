Isparta’da iki motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Isparta’nın iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Davraz Mahallesi 138’inci Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eray Z.’nin kontrolündeki 32 EZ 711 plakalı motosiklet ile Yusuf Bilal Yüceer’in idaresindeki 32 AFM 802 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Yusuf Bilal Yüceer ve yolcu konumundaki Arda Mutlu ağır yaralanırken, diğer sürücü Eray Z. de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yüceer ve Mutlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer sürücü Eray Z. ise Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.