Isparta’da iki otomobil çarpıştığı kaza kamerada: 1’i ağır 8 yaralı

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 8 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza, 10.00 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesi Isparta-Konya Karayolu PTS Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal O. idaresindeki 32 KF 252 plakalı Tofaş marka otomobil ile ana yoldan akaryakıt istasyonuna dönmek isteyen Ersoy E. yönetimindeki 32 AED 797 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Tofaş marka otomobilde sürücü Cemal O. ile yolcu olarak bulunan Ayşe O., diğer araçta ise sürücü Ersoy C. ile yolcular Eren Erdem K., Ecrin Zeliha K., Souad M., Efnen E. ve Şahindiye E. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ayşe O.’nun durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.