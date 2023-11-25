Isparta’da inşaat işçisi elektrik akımına kapıldı

Isparta’da bir inşaatta çalışan işçi, matkabın suyla temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak yaralandı.



Olay, Hızırbey Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan H.A, elindeki matkabın suyla temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. H.A’yı kurtaran arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edilen H.A’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.