Isparta’da iş vaadiyle dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı

Isparta’da resmi kuruma işe yerleştireceğini vaat ederek bir vatandaşı dolandıran şahıs, tekrar para istediğinde polis tarafından suçüstü yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma çerçevesinde resmi kuruma işe alacağını vaat ederek bir şahıstan para alan ve tekrar para isteyen İ.D. isimli şahıs paralarla birlikte suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan İ.D. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.