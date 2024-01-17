Isparta’da kaza: 4 yaralı

Isparta’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çünür kavşağı istikametinden Mehmet Tönge mahallesi istikametine seyir halinde olan M.K idaresindeki Dacia marka otomobil, 248 caddeden Süleyman Demirel Üniversitesi istikametine seyir halinde olan Y.D idaresinde olan otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile sürücü Y.D ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan R.D, Ü.D ve diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Ç.K yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, otomobiller, olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırılırken, ekipler tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.