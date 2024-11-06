Isparta’da kontrolden çıkan otomobil yan yattı: 2 yaralı



Kaza, saat 21.15 sıralarında Yalvaç ilçesi Görgübayram Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Y. (27) idaresindeki 32 ADE 728 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarpıp yan yattı. Kazada sürücü Hüseyin Y. ve araçta yolcu olarak bulunan Alihan Y. (23) yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulans ile Yalvaç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.