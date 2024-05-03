Isparta’da kumar operasyonu: 2 şahsa 12 bin 850 TL para cezası

Isparta’da emniyet ekiplerince yapılan operasyonlarda, dernekte kumar oynayan 2 şahsa 12 bin 850 TL para cezası uygulandı. 8 şahsa fuhuş yapmak suçundan işlem yapılarak 104 bin 960 TL para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kutlubey Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir dernekte yapılan kontrolde kumar oynandığı tespit edildi.

Ekiplerce kumar oynayan 2 şahsa 12 bin 850 TL para cezası uygulanarak, 2 şahsa kumar oynamak için yer ve imkân sağlama suçundan adli işlem yapıldı. Ele geçirilen bin 10 TL paranın mülkiyeti ise kamuya geçirildi.

Ayrıca yine ekipler tarafından 4 farklı adrese operasyon yapıldı. 8 şahsa fuhuş yapmak suçundan işlem yapılarak 104 bin 960 TL para cezası uygulandı. Fuhuş yapılan adresler 360 gün mühürlenerek kapatıldı. Isparta’da faaliyet gösteren 322 iş yeri denetlenerek 7 iş yerine mevzuata aykırı faaliyet göstermekten işlem yapıldı.