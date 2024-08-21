Isparta’da otomobil bariyerlere çarptı: 1’i bebek 4 yaralı

Isparta’da kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1’i bebek 4 kişi yaralandı.

Kaza, geçtiğimiz gün saat 16.00 sıralarında Isparta-Antalya karayolunun 18. kilometresindeki Ağlasun Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’dan Isparta istikametine seyir halinde olan H.D.’nin (21) kullandığı 06 FAY 29 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü H.D. ve araçta bulunan 7 aylık bebek S.E.A., S.D. (45) ve F.D. (20) yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.