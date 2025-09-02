Isparta’da otomobil refüje çarpıp takla attı: 2 yaralı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı, şarampole savrulduktan sonra refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü ve eşi yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Isparta’nın Yalvaç ilçesi Abacılar Mahallesi Elitlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre C.T.Ş. idaresindeki 32 AAY 642 plakalı otomobil, Yalvaç merkezine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole savruldu. Refüje çarparak takla atan araç, çam ağaçlarını devirdikten sonra durdu. Kazada sürücü C.T.Ş. ile eşi S.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Yalvaç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.