Isparta’da otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Isparta’da sürücüsüün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Beydere köyü Eğirdir-Senirkent karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.K (20) hakimiyetinde olan 32 DM 613 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Meydana gelen kazada sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan V.Ö, (61) A.Ö., (27) S.K., (39) Fatma Kurt (66) yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Fatma Kurt burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.