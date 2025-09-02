Isparta’da park ve mesire alanlarında gece denetimi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece vatandaşların huzuru ve güvenliği için kent merkezindeki park, bahçe ve mesire alanlarında denetim yaptı. Denetimlerde 200 şahıs ve 117 araç sorgulanırken, 28 araca idari işlem uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün akşam saatlerinde Dostluk Parkı, Oktay Petrol Üzeri Yeşil Alan, Büyük Park, Ayazmana ve Gökçay mesirelikleri, Çayboyu, Türkoloji Parkı, Ali Kaya Parkı, Böcüzade Parkı ve Halıkent Mini Kent Ormanı’nda denetimler gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 200 şahıs ve 117 araç sorgulandı. Kusurlu bulunan 28 araca ise idari işlem uygulandı.