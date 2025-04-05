Isparta’da son 24 saatte 426 sürücüye idari para cezası

Isparta’da Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 24 saatte gerçekleştirilen denetimlerde 8 bin 796 şahıs sorgulandı, aranan 2 kişi yakalandı, 7 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Trafik denetimlerinde 6 bin 885 araç kontrol edilirken, 426 sürücüye idari ceza kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son 24 saat içinde gerçekleştirilen denetimlerde binlerce kişi ve araç kontrolden geçirildi. Yapılan denetimlerde suç ve suçlulara geçit verilmedi. Polis ekipleri tarafından kent genelinde yapılan uygulamalarda 8 bin 796 şahıs sorgulandı. Sorgulamalarda aranması bulunan 2 kişi yakalanırken, çeşitli suçlardan 7 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde ise 6 bin 885 araç kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 426 sürücüye idari para cezası uygulandı.