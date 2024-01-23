Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 2 şahıs tutuklandı
Kaynak: İHA
Isparta’da uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 28 gram uyuşturucu madde ele geçirilerek, 2 şahıs tutuklandı.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde tacirleri ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucu, Afyonkarahisar’dan Isparta’ya 2 şahsın uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı.
Ekiplerce, 20 Ocak tarihinde Keçiborlu İlçesinde yapılan çalışmalarda 2 şüpheli şahsın bulunduğu araçta yapılan arama neticesinde, 28 gram eroin ele geçirildi.
Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan şüpheli şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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