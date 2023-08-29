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Isparta’da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Ajans Haberleri
  • 29.08.2023 13:37
  • Giriş: 29.08.2023 13:37
  • Güncelleme: 29.08.2023 13:37
Kaynak: İHA
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Isparta’da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Isparta’da gerçekleştirilen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik 23 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda şüpheli 5 şahıs yakalandı.

Ekipler tarafından yapılan aramada; 3 bin 435 kullanımlık halüsinojen madde, 21 kök kenevir bitkisi, 0,65 gram uyuşturucu madde ve çok sayıda aparat ele geçirildi.

Öte yandan, yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan işlem yapılarak, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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