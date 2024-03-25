Isparta’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA
Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 54 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Araçta bulunan 2 kişi tutuklandı.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Antalya’dan Isparta’ya 2 şahsın uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Keçiborlu ilçesinde 2 şüpheli şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada 54 gram eroin ele geçilirken, şüpheli şahıslar
Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.