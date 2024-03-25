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Isparta’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 25.03.2024 17:27
  • Giriş: 25.03.2024 17:27
  • Güncelleme: 25.03.2024 17:27
Kaynak: İHA
Isparta’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 54 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Araçta bulunan 2 kişi tutuklandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Antalya’dan Isparta’ya 2 şahsın uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Keçiborlu ilçesinde 2 şüpheli şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada 54 gram eroin ele geçilirken, şüpheli şahıslar

Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. 

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