Isparta’da vize ihlali yaptığı belirlenen 1 yabancı şahsa idari işlem uygulandı

Isparta Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen huzur uygulamasında 84’ü yabancı olmak üzere 3 bin 22 kişi sorgulandı, 1 yabancıya vize ihlalinden işlem yapıldı.

Isparta Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, geçtiğimiz gün Isparta genelinde düzensiz göçle mücadele dahilinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. 00.00 – 18.00 saatleri arasında polis sorumluluk bölgesinde yapılan uygulamada, il merkezi ve ilçelerde 23 kontrol noktasında 31 ekip, 1 mobil göç aracı ve 150 personel görev aldı. Yapılan denetimlerde toplam 3 bin 22 kişi sorgulandı. Sorgulananlar arasında 84 yabancı uyruklu şahıs da yer aldı. İl merkezinde vize ihlali yaptığı belirlenen 1 yabancı şahsa idari işlem uygulandı. Ayrıca 906 araç denetlenerek kontrol edildi.