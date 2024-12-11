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Isparta’da yola fırlayan lastik trafiği tehlikeye düşürdü

Isparta’da bir kamyondan düştüğü tahmin edilen lastik trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ajans Haberleri
  • 11.12.2024 22:53
  • Giriş: 11.12.2024 22:53
  • Güncelleme: 11.12.2024 22:53
Kaynak: İHA
Isparta’da yola fırlayan lastik trafiği tehlikeye düşürdü


Olay, saat 18.30 sıralarında Eğirdir-Isparta karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eğirdir karayolu mevkiinde bir kamyondan düştüğü tahmin edilen lastik bir anda yola savruldu. Lastik kontrolsüz şekilde yolda ilerlerken, trafiğin tehlikeye düştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Lastiğin yol kenarında durmasıyla trafik ise normal seyrine devam etti.

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