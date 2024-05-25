Isparta’da zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Isparta'da dün gece saatlerinde, 3 aracın çarpışması nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta'da meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Emre Mahallesi 123. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafif ticari araç, 'u' dönüşüyle caddeye çıkan Abdurrahman Özkan idaresindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddeti ile otomobil yoldan çıkıp, ağaca vurarak durabildi. Hafif ticari araç ise cadde üzerinde park halinde olan 32 HK 660 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Meydana gelen kaza sonrası araçta bulunan Kenan H, Ramazan K, İsmail A, Mehmet T, Remzi O. ve başka araçta bulunan Abdurrahman Özkan ve Sevim Ö. yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesine ve Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Abdurrahman Özkan, Isparta Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.