İspir’de belgeselleri aratmayan görüntü

Erzurum’un İspir ilçesinde yiyecek bulmak için köye inen vaşak cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İspir ilçesi Yedigöl Mahallesi’nde yaşayan profesyonel dağcı Bülent Erkan, köy kırsalına kadar gelen vaşağı görüntüledi. Belgesellerin aratmayan görüntülerde arazide yiyecek arayan Vaşak, uzun süre arazide dolaştı. Dakikalarca vaşağı görüntüleyen Bülent Erkan, nesli tükenmekte olan vaşağı ilk kez bu kadar uzun süre ile gözlemleyebildiği için mutlu olduğunu söyledi.