İspir’de çıkan yangında 3 ev ve 2 ahır kül oldu

Erzurum’un İspir ilçesinde çıkan yangında 3 ev ve 2 ahır kül oldu.

Yeşilyurt Mahallesi Kuşlu bölgesinde bir evde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Büyükşehir Belediyesi İspir itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Alevlerin ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba harcandı. İtfaiye ekiplerince söndürülerek kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına köylüler de destek verdi. 3 ev ve 2 ahırın küle döndüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.