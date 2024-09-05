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İspir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 05.09.2024 14:39
  • Giriş: 05.09.2024 14:39
  • Güncelleme: 05.09.2024 14:39
Kaynak: İHA
İspir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Erzurum’un İspir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İspir ilçesi Dallıkavak geçidinde meydana gelen trafik kazasında Bayburt Group AŞ’ye ait kamyon, karşı yönden gelen pikap ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralı şahıslar ambulans ile Erzurum’a sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza sonrası jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

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