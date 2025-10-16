İsraf denetime takıldı

Türkiye’de iktidar eliyle yaratılan ekonomik kriz, hemen her yıl daha da derinleşti. 7’den 77’ye halkın büyük çoğunluğu, en temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta güçlük çeker hale getirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, sosyal yardım programı kapsamına alınan hane sayısı, 2025 yılının ilk yarısında 4 milyonu geçti.

Milyonlarca yurttaşı yoksulluğa mahkum eden ekonomik kriz kamudaki, “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışını ise etkilemedi. Yurttaşa sabır öğütleyen iktidar, itibar için kesenin ağzını açtıkça açtı.

TASARRUFA AYKIRI UYGULAMALAR

AKP ile yerleşen, “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışıyla hareket eden kamu kurumlarının tasarruf genelgelerine aykırı uygulamaları, Sayıştay denetimlerine takıldı. Denetimler lüks makam araçlarını, beş yıldızlı otel toplantılarını ve fahiş temsil harcamalarını gözler önüne serdi.

Kamu kurumlarınca ekonomik krizde gerçekleştirilen harcamalara yönelik eleştirilerin haklılığı Sayıştay'ın Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu ile ortaya konuldu. Raporda, çok sayıda kamu idaresinin tasarruf tedbirleri genelgelerine aykırı hareket ettiği kayda geçirildi. Denetimlerde tespit edilen bu uygulamalardan bazıları, şöyle kaydedildi:

• Kurum taşıtlarının bakım onarım harcamalarının yüksek olduğu, genelgede belirtilen taşıt yaş sınırlarına, yerlilik şartlarına ve motor hacmi sınırlarına riayet edilmediği tespit edildi.

• Hizmet içi eğitim ve kurum içi istişare toplantısı gibi organizasyonların hizmet alım yöntemi kullanılarak otelde gerçekleştirildiği belirlendi.

• Tanıtıma yönelik basım hizmet ihaleleri gerçekleştirildiği ve kitapçık, takvim, ajanda, el ilanı, katalog gibi dokümanlar için basım hizmeti harcaması yapıldığı öğrenildi.

• Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar haricindeki faaliyetler sebebiyle temsil ve tören harcaması yapıldığı göze çarptı.

∗∗∗

FAHİŞ HARCAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Ocak-Ağustos döneminde merkezi bütçeden yapılan harcamalara yönelik verileri de kamudaki büyük israfı ortaya koyuyor. Kamunun, “İsraf kalemi” olarak nitelendirilen sekiz aylık temsil ve tören harcaması, 1 milyar 29 milyon TL ile ifade ediliyor. Kamunun Ocak-Ağustos 2025 dönemindeki taşıt kiralama gideri ise 986 milyon 388 bin TL olarak gerçekleşti.