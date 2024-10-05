İsraf işleri başkanlığı

Fahiş harcamalarıyla tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı, şimdi de Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne aykırı yurt dışı görevlendirmesiyle gündeme geldi. 17 Mayıs'ta yürürlüğe giren ve kamu kurumlarının yurt dışında gerçekleştirilen organizasyonlara, “Mümkün olan en az sayıda personel ile katılmasını” öngören genelgeye karşın Diyanet’in, kalabalık bir heyetle yurt dışına gittiği öğrenildi.

İskandinav ülkeleri gezisi başta olmak üzere kalabalık heyetlerle gerçekleştirilen yurtdışı gezileri ile tartışılan Diyanet, Kazakistan'ın başkenti Astana’da düzenlenen İlmi ve Teorik Konferansı’na da kalabalık bir heyet götürdü.

İKİ GÜN ÖNCESİNDEN

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Hoca Ahmet Yesevi ve Onun Manevi Mirası” başlığıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Uluslararası İlmi ve Teorik konferansına katıldı. Diyanet heyetinin, 3 Ekim’de gerçekleşen konferans için 1 Ekim’de Astana’ya gittiği bildirildi.

KAMERAMAN DA HEYETTE

17 Mayıs'ta yürürlüğe giren ve yurt dışı seyahatleri başta olmak üzere kamunun harcamalarında kısıtlama öngören Tasarruf Genelgesi, Astana gezisinde yok sayıldı. Heyette Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yanı sıra heyette altı kişi daha bulunduğu belirlendi. Diyanet kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Erbaş ile birlikte Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Fatih Mehmet Aydın, Avrasya Ülkeleri Daire Başkanı Salih Gör, Basın Müşaviri Enes Kaplan, Özel Kalem Müdürü Hasan Dağlar, bir kameraman ve bir koruma da heyette yer aldı.