İsrafın esas kaynağı Saray

Tasarruf paketini TBMM önünde protesto eden DİSK, KESK, TMMOB ve TTB üyeleri “Bu paketin amacı emekçileri ve halkı yoksullaştırmaktır. Esas israfın kaynağı saraylara yapılan harcamalar” ifadelerini kullandı.

Emek Servisi

Tasarruf paketi bahanesiyle emekçilerin ve halkın yoksullaştırılmasına karşı emek ve meslek örgütleri Meclis önünde bir araya geldi. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyeleri, yaptıkları ortak açıklamada israfın esas kaynağının şehir hastaneleri, kamu-özel işbirliği projeleri, sermayeye sağlanan teşvikler ve saray olduğu vurgulandı.

Ortak basın açıklamasını okuyan KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, şu ifadelere yer verdi: "Kamuda tasarruf, emekçileri ve halkı yoksullaştırma paketidir. Kamu hizmetleri tasfiye edilemez, paketi geri çekin. Bilindiği üzere 22 yıldır ülkeyi yönetenler bugüne kadar 'reform', 'dönüşüm', 'istikrar', 'atılım' gibi adlar altında onlarca program, paket açıklamıştır. Bu programlardan, paketlerden her defasında emeği ile geçinen kesimlerin, halkın yaşadığı sorunları daha da ağırlaştıran düzenlemeler çıkmıştır. Son olarak 13 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Hazine ve Maliye Bakanı’nın katılımı ile düzenlenen toplantıda 'Kamuda Verimlilik ve Tasarruf' adlı bir paket daha açıklanmıştır. Şu soruları sorup cevabını verdiğimizde söz konusu paketin içeriği daha net hale gelmektedir.”

“Ortada bir israf varsa bu israfın kaynağı nedir?” diye soran Karagöz şunları söyledi: “Evet, bu ülkede yıllardır sürdürülen bir israf vardır. Ülkenin kaynakları yıllardır beton ekonomisi ne gömülmekte, kentlerin yağmalanmasına, doğanın tahrip edilmesine, silahlanmaya harcanmaktadır. Sermayeden, patronlardan, zenginlerden alınması gereken vergiler; 'muafiyetlerle', 'indirimlerle', 'istisnalarla', 'aflarla' bir kalemde silinmektedir. Kamu Özel İşbirliği Projesi adı altında, şehir hastanelerinin, havalimanlarının, yol ve köprülerin müteahhitlerine hazineden garanti olarak milyonlarca dolar aktarılmaktadır. 'İtibardan tasarruf olmaz' diyenler özel uçaklarına, makam arabalarına, yazlık- kışlık saraylarına, köşklerine yenilerini ekliyor.”

Tüm bunların faturasının emeği ile geçinen kesimlere, yoksullaştırılan halka yıkıldığının altını çizen Karagöz sözlerini şöyle sonlandırdı: “Sonuç olarak iktidarın 'Kamuda Verimlilik ve Tasarruf Paketi' adını vererek cilaladığı paket gerçekte emekçilere ve halka saldırı, kamu hizmetlerini tamamen tasfiye etme paketidir. Bu nedenle DİSK, KESK, TMMOB, TTB olarak öncelikle iktidarı yıllardır sıkmaktan kemerinde delik kalmayan milyonlara tasarruf çağrısı yapmaktan vazgeçmeye, elini artık cebimizden çekmeye davet ediyoruz. O adres emek sömürüsünden, faizden, ranttan, vergi aflarından, hazine garantilerinden, silah tüccarlığından, üç beş yerden alınan maaşlardan beslenenlerdir. Eğer hedef gerçekten tasarruf etmek ise önce buradan başlanmalıdır.”