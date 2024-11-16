İsrafın sonu yok

Ekim ayına ilişkin bütçe verileri yayımladı. Ocak-Ekim döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 8,1 trilyon TL, bütçe gelirleri 6,9 trilyon TL oldu. Bu dönemde bütçe açığı 1,3 trilyon TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde faiz dışı bütçe giderleri 7,1 trilyon TL ve faiz dışı açık ise 211,4 milyar TL olarak kaydedildi.

Toplum kesimleri kemer sıkma politikaları altında ezilirken harcama alışkanlıklarını değiştirmeyen iktidar, bütçe açığının kara deliğe dönüşmesine neden oldu. Tasarruf genelgesine rağmen devam eden israf nedeniyle harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79 artarken gelirlerdeki artış yüzde 75 oldu.

Cumhurbaşkanı tarafından kullanılan ve hesabı sorulamayan “örtülü ödenek” olarak isimlendirilen Gizli Hizmet Giderleri kaleminden yapılan harcamalar geçen yılın Ocak-Ekim dönemine göre yüzde 88 oranında arttı. 2023 Ocak-Ekim döneminde 4 milyar 849 milyon lira olan örtülü ödenek harcaması bu yıl aynı dönemde 9 milyar 119 milyar liraya çıktı.

2 MİLYARI AŞTI

Tasarruf kalemleri arasında gösterilen ve harcamalarda yüzde 25’lik kesinti yapılacağı belirtilen temsil ve tanıtma giderlerinde 2023 Ocak-Ekim dönemine göre yüzde 77’lik artış yaşandı. 2024 için 1 milyar 853 milyon lira olan ödenek tutarı, 200 milyon liranın üzerinde aşılarak 2 milyar 80 milyon liraya ulaştı.

424 MİLYON TL AKTARILDI

Bütçede “Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar” ana başlığı altında belirtilen dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık olarak isimlendirilen kuruluşlara ise toplamda 2 milyar 236 milyon TL aktarıldı. "Diğer" olarak tanımlanan belirsiz ‘kâr amacı gütmeyen’ kuruluşlara ise 423 milyon TL aktarıldı.

İSRAF BİTMEDİ

Kamunun israf harcamaları arasında gösterilen baskı ve ciltleme giderlerine ise on ayda 13 milyar 604 milyar lira harcandı. 2023 yılının tamamında 10 milyar 29 milyon TL baskı ve ciltleme giderlerine aktarılmıştı.

Bir diğer israf ise kira ödemelerinde görüldü. Merkezi yönetim bütçesinden Ocak-Ekim döneminde 5 milyar 237 milyon lira sadece uçak kiraları için ödendi. 2023 yılının tamamında uçak kiraları için harcanan tutar 5 milyar 581 milyon TL olmuştu. Araç kiralarına 3 milyar 400 milyon TL, hizmet binası kiralarına ise 2 milyar 311 milyon lira aktarıldı.