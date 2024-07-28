İsrail, 150’ye yakın Gazzeli çocuğun tedavi için yurtdışına gönderilmesini erteledi

İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun dün Golan Tepeleri’ne düzenlenen saldırının ardından 150’ye yakın Gazzeli çocuğun tedavi için yurtdışına gönderilmesi planını ertelediği ifade edildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 296 gündür devam ediyor. İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun dün Golan Tepeleri’ne düzenlenen saldırının ardından 150’ye yakın Gazzeli çocuğun tedavi için yurtdışına gönderilmesine yönelik planın ertelenmesini emrettiği ifade edildi.

Haberlerde Gazzeli çocukların yarın öğleden sonra Ramon Hava Üssü’nden Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) nakledilmesinin planlandığı aktarıldı. Haberlerde ayrıca Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın bu ayın başlarında Gazzeli çocukların İsrail-Gazze sınırı yakınlarındaki bir sahra hastanesinde tedavi edilmesine yönelik kararının da Netanyahu tarafından veto edildiği hatırlatıldı.