İsrail 212 gündür Gazze'ye saldırıyor: Can kaybı 34 bin 683'e yükseldi

7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 683'e, yaralı sayısı da 78 bin 18'e yükseldi.

Dünya 05.05.2024 14:12 Giriş: 05.05.2024 14:12

Güncelleme: 05.05.2024 14:28 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA (Arşiv)