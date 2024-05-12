İsrail 219 gündür saldırıyor: Gazze'de can kaybı 35 bini geçti

İsrail’in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 34'ü geçti. Kuzeydeki Cibaliye kampına dün gece 100'den fazla saldırı düzenlendi, kamptan yeniden göç başladı. Ayrıca Refah'ın bulunduğu güney bölgelerinde internet kesildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 34'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 219 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'deki Filistinli sivillere karşı 8 katliam yaptığı aktarılan açıklamada, son bir gündeki saldırılarda ölen 63 kişinin cenazesi ile 114 yaralının hastanelere ulaştığı ifade edildi.

Hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den beri sürdürdüğü saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinli sayısının 35 bin 34, yaralananların sayısının 78 bin 755'e ulaştığı kaydedildi.

GAZZE'NİN GÜNEYİNDE İNTERNET KESİLDİ

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde internet erişiminin kesildiği bildirildi. Filistin'in telekomünikasyon şirketlerinden Paltel Group, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarının iletişimi etkilediği bildirildi.

"Saldırılar sebebiyle Gazze Şeridi'nin güneyinde sabit internet hizmetlerinin kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz" ifadesine yer verilen açıklamada, internet erişiminin yeniden sağlanması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail Güvenlik Kabinesinin 10 Mayıs'ta, Gazze'nin güneyinde saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah kentindeki kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onayladığı belirtilmişti.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlattığını duyurmuş, Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin bölge dışına çıkmak için kullandığı tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

CİBALİYE'DE AĞIR BOMBARDIMAN: BİNLERCE FİLİSTİNLİ YİNE YOLLARDA

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin Cibaliya Mülteci Kampı'na dün gece 100'den fazla saldırı düzenlemesi üzerine binlerce Filistinli, kuzey bölgelerinden kentin batısına doğru göç etmek zorunda kaldı.

Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik topçu atışları sürerken, savaş helikopterleri ve İHA'lar bölgede hareket eden her şeyi hedef alıyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah bölgesinde de sivillere ait evlerin yanı sıra yollar ve boş alanların dahi havadan bombalandığı saldırılarla eş zamanlı olarak İsrail ordusuna ait araçlar kentin doğusunda ilerlemeye çalıştı.

Saldırıların ardından, Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi'nden binlerce Filistinli, sabahın erken saatlerinden itibaren kentin batısındaki bölgelere göçe başladı.