İsrail 241 gündür vuruyor: Gazze'de can kaybı 36 bin 479’a yükseldi

İsrail'in 241 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de son 24 saatte 40 Filistinli öldürüldü, 150 Filistinli yaralandı, can kaybı 36 bin 479’a çıktı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 40 artarak 36 bin 479’a yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 241 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 4 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 40 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 150 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 479’a, yaralı sayısının 82 bin 777'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.