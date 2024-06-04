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İsrail 241 gündür vuruyor: Gazze’de can kaybı 36 bin 550’ye yükseldi

İsrail’in 242 gündür katliamlarına devam ettiği Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 550’ye, yaralananların sayısı ise 82 bin 959’a yükseldi.

Dünya
  • 04.06.2024 12:23
  • Giriş: 04.06.2024 12:23
  • Güncelleme: 04.06.2024 12:26
Kaynak: İHA
İsrail 241 gündür vuruyor: Gazze’de can kaybı 36 bin 550’ye yükseldi
Fotoğraf: AA

İsrail ordusu 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki katliamlarına devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin son 24 saatte sivillere yönelik 7 saldırı gerçekleştirdiği, 71 kişinin hayatını kaybettiği, 182 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 36 bin 550’ye, yaralananların sayısının ise 82 bin 959’a yükseldiği aktarıldı. 

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