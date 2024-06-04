İsrail 241 gündür vuruyor: Gazze’de can kaybı 36 bin 550’ye yükseldi

İsrail’in 242 gündür katliamlarına devam ettiği Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 550’ye, yaralananların sayısı ise 82 bin 959’a yükseldi.

Dünya 04.06.2024 12:23 Giriş: 04.06.2024 12:23

Güncelleme: 04.06.2024 12:26 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: AA