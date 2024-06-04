İsrail 241 gündür vuruyor: Gazze’de can kaybı 36 bin 550’ye yükseldi
İsrail’in 242 gündür katliamlarına devam ettiği Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 550’ye, yaralananların sayısı ise 82 bin 959’a yükseldi.
Kaynak: İHA
İsrail ordusu 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki katliamlarına devam ediyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin son 24 saatte sivillere yönelik 7 saldırı gerçekleştirdiği, 71 kişinin hayatını kaybettiği, 182 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 36 bin 550’ye, yaralananların sayısının ise 82 bin 959’a yükseldiği aktarıldı.