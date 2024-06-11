İsrail, 249 gündür Gazze'yi vuruyor: Can kaybı 37 bin 164'e çıktı

İsrail'in 249 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 164'e çıktı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sadece son 24 saatte 40 Filistinli daha saldırılarda yaşamını yitirdi.

Dünya 11.06.2024 14:26 Giriş: 11.06.2024 14:26

Güncelleme: 11.06.2024 14:33 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA