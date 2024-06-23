İsrail, 261 gündür sivilleri katlediyor: Gazze'de ölü sayısı 37 bin 598'e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 598'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 261 gündür sivilleri katlediyor.

Bölgede ateşkes çağrılarına kulak asmayan İsrail günden güne yoğunlaştırdığı saldırılarına her gün bir yenisini daha ekliyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail ordusunun son 24 saatte gerçekleştirdiği 3 saldırıda 47 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 121 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

Bölgede 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, hayatını kaybeden sivillerin sayısının 37 bin 598'e, yaralıların sayısının ise 86 bin 32'ye yükseldiği bildirildi.