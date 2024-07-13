İsrail 281 gündür Gazze'ye saldırıyor: Can kaybı 38 bin 443'e çıktı

İsrail ordusunun, son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 98 kişi öldü, 186 kişi yaralandı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 443'e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 48 saatte 98 artarak 38 bin 443'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 281 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 7 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 98 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 186 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38 bin 443'e, yaralananların sayısının da 88 bin 481'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.