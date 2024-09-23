İsrail, 300 Hizbullah hedefini vurdu: Lübnan'da 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in doğusundaki Bealbek kentindeki Hermel bölgesine yönelik düzenlediği saldırıda bir kişinin öldüğü ve ikisi yoğun bakımda olmak üzere 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bakanlığın bir başka açıklamada da İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentindeki Aytarun beldesine düzenlediği saldırılarda 11 kişinin yaralandığı, yaralılardan birinin yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında Lübnan'ın Cenub kentinin El-Malikiye beldesinde ve Sur kentindeki Cibal el-Batm köyünde 13, Nebatiye kentinin Bint Cubeyl beldesinde 3, Tuffahata kasabasında 1 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail savaş uçakları, gece boyunca Lübnan'ın güneyinde ve doğusundaki birçok bölgeye çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirmişti.

İsrail Ordusundan yapılan açıklamada, çok sayıda savaş uçağının katıldığı söylenen bu sabahki saldırılarda 150'den fazla "hedefin" vurulduğu aktarılmıştı.

İsrail ordusu daha sonra Lübnan’ın güneyindeki sivillere, Hizbullah’a ait olduğunu iddia ettiği ev ve binaları boşaltma ve bunlardan uzak durma çağrısı yapmıştı.

300'DEN FAZLA SALDIRI

İsrail, Lübnan'ın güneyi ve doğusunda sabahtan bu yana 300'den fazla "hedefe" hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Lübnan'da "Hizbullah'a ait hedeflere" saldırılar düzenlemesini onayladığı belirtildi.

Lübnan'ın güneyi ve doğusunda sabahtan bu yana 300'den fazla "hedefin" vurulduğu ifade edildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, hava saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyi ve doğusunda çok sayıda bölgeden dumanlar yükseldiği görülüyor.

İsrail ordusu, bu sabah saatlerinde Lübnan'a iki ayrı hava saldırısı başlattığını duyurmuştu. Saldırılarda Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki bazı bölgelerin hedef alındığı aktarılmıştı.