İsrail 305 gündür saldırıyor: Gazze'de can kaybı 39 bin 653'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 30 artarak 39 bin 653'e çıktı. Yaralı sayısı ise 91 bin 535'e yükseldi.

Dünya 06.08.2024 13:16 Giriş: 06.08.2024 13:16

Güncelleme: 06.08.2024 13:21 Kaynak: AA

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Fotoğraf: DepoPhotos