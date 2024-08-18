İsrail 317 gündür saldırıyor: Gazze’de can kaybı 40 bin 99’a yükseldi

İsrail Gazze Şeridi’nde 317 gündür savunmasız sivilleri hedef alıyor.

Bölgede ateşkes için aylardır devam eden ve hiçbir sonuç alınamayan müzakerelerin gölgesinde siviller acımasızca İsrail ordusu tarafından katlediliyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte düzenlenen 2 saldırıda 25 sivilin hayatını kaybettiği, 72 sivilin de yaralandığı belirtildi.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 40 bin 99’a, yaralı sayısının da 92 bin 609’a yükseldiği aktarıldı.